(Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ stato pubblicato ufficialmente il2021/22 della Serie A, che per la prima volta nella storia vedrà i gironi di andata e di ritorno sfalsati tra loro, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata. Tanti gli spunti interessanti offerti dalla prossima stagione, che partirà con una prima giornata piuttosto equilibrata. Esordio L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Subito Napoli-Juve, derby di Milano a metà: il calendario: E’ stato pubblicato ufficialmente i… - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Subito Napoli-Juve, derby di Milano a metà e #Mourinho a San Siro a fine stagione: il calendario della #SerieA 2021/22 h… - PavoneGennaro : RT @RaffaeleApetino: #whirlpool: siamo stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. È necessario un suo intervento sulla multi… - carlo_rosy : RT @RaffaeleApetino: #whirlpool: siamo stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. È necessario un suo intervento sulla multi… - SFidentea : RT @RaffaeleApetino: #whirlpool: siamo stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. È necessario un suo intervento sulla multi… -

Ultime Notizie dalla rete : Subito Napoli

Per Sarri , invece,un tuffo nel passato: la sua Lazio esordirà a Empoli , sul campo dove il ... Cagliari - Spezia, Empoli - Lazio, Verona - Sassuolo, Inter - Genoa,- Venezia. Roma - ...Inter e Milan in filaIL VENEZIA Eccoci al sorteggio del calendario della Serie A 2021 - 22 per ile solo pochi istanti fa il supercomputer ha scelto il Venezia come primo avversario ...Serie A calendario 2021 2022, ufficiale il calendario del campionato. Mourinho a San Siro ad aprile, derby d'Italia al 9° turno ...Rileggi il live. 38\^ GIORNATA - 22 maggio 2022 Atalanta-Empoli Fiorentina-Juventus Genoa-Bologna Inter-Sampdoria Lazio-Hellas Verona Salernitana-Udinese Sassuolo-Milan Spezia-Napo ...