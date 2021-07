Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni. La denuncia dei sindacati: “Oneri senza tutele” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono i medici più potenti: i primari che dirigono i reparti arrivano al vertice della carriera ospedaliera. Ma in Friuli-Venezia Giulia un direttore di struttura su tre è un facente funzione, ovvero ricopre l’incarico senza essere stato scelto attraverso un concorso. Significa che i dirigenti sono nominati con una sorta di precettazione dei propri vertici, e che – inoltre – non godono dei benefici e delle tutele connesse al ruolo che di fatto esercitano, assumendone gli Oneri. A far scoppiare il bubbone il sindacato dei medici, che chiede alla Giunta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono i medici più potenti: i primari che dirigono i reparti arrivano al vertice della carriera ospedaliera. Ma inun direttore di struttura su tre è un, ovvero ricopre l’incaricoessere stato scelto attraverso un concorso. Significa che i dirigenti sono nominati con una sorta di precettazione dei propri vertici, e che – inoltre – non godono dei benefici e delleconnesse al ruolo che di fatto esercitano, assumendone gli. A far scoppiare il bubbone il sindacato dei medici, che chiede alla Giunta del ...

MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni. La denuncia dei sinda… - LauraGio_75 : RT @fattoquotidiano: Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni. La denuncia dei sinda… - GASirianni : RT @fattoquotidiano: Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni. La denuncia dei sinda… - fattoquotidiano : Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni. La denuncia dei si… - MicheleMader : @proterviapiddin @Keynesblog @pdnetwork Ma scrivi di Milano nel 2018, metti uno screen shot di non si sa cosa del 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Friuli Covid Italia, 1.534 contagi e 20 morti: bollettino 13 luglio FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Friuli Venezia ... Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. ...

1 / 2 Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 luglio FRIULI VENEZIA GIULIA Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Friuli Venezia ... Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. ...

Sanità, in Friuli-Venezia Giulia un primario su 3 è “facente funzione”: molti anche da 7-8 anni Il Fatto Quotidiano VENEZIA GIULIA - Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio inVenezia ... Lo sottolinea l'assessore alladella Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. ...VENEZIA GIULIA Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio inVenezia ... Lo sottolinea l'assessore alladella Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. ...