Sangiovanni | perché veste di rosa?

Dal palco di Battiti Live ieri sera Sangiovanni ha risposto ad alcune domande dei suoi fan. Il giovane cantante, che si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione ad Amici, ha rivelato anche perché si veste sempre di rosa. Anche se non ha vinto ad Amici di Maria De Filippi Sangiovanni si è fatto conoscere e amare dal pubblico, raggiungendo un discreto successo ed ottenendo una

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni perché Sangiovanni, Battiti live 2021/ Gregoraci gli dà del monello, lui si imbarazza e... 'Quattro milioni di ascoltatori al mese? Dico solo grazie mille', continua Sangiovanni. Il cantante si gode l'applauso dei fan e risponde alle domande. 'Il rosa è il mio colore preferito perché ci ...

Battiti Live, Sangiovanni di Amici spiega perché si veste sempre di rosa Il cantante lanciato da Maria De Filippi ha risposto alle domande dei fan sul palco della kermesse musicale ...

