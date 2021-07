Salute mentale, controlli dei Nas in strutture di tutta Italia: maltrattamenti, ambienti insalubri e farmaci scaduti in 122 centri di cura (Di mercoledì 14 luglio 2021) maltrattamenti, abbandono dei pazienti e farmaci scaduti. Sono solo alcune delle violazioni che il Comando Carabinieri per la tutela della Salute ha riscontrato in una vasta operazione di controllo nei centri e di cura, riabilitazione e trattamento sanitario di tutta Italia. Su 536 strutture adibite a ricovero di pazienti sofferenti di disabilità e disagi mentali e psichici, 122 (il 22%) presentavano irregolarità anche gravi. In due strutture di Agrigento e Sassari gli ospiti erano maltrattati e abbandonati a se stessi. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021), abbandono dei pazienti e. Sono solo alcune delle violazioni che il Comando Carabinieri per la tutela dellaha riscontrato in una vasta operazione di controllo neie di, riabilitazione e trattamento sanitario di. Su 536adibite a ricovero di pazienti sofferenti di disabilità e disagi mentali e psichici, 122 (il 22%) presentavano irregolarità anche gravi. In duedi Agrigento e Sassari gli ospiti erano maltrattati e abbandonati a se stessi. Ad ...

