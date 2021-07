Real Madrid, altri audio rubati a Perez: “Ronaldo un idiota, Mourinho niente in testa” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prosegue la bufera su Florentino Perez. Dopo gli audio su Raul e Casillas, El Confidencial ha reso noti altri audio del presidente del Real Madrid, che ieri ha spiegato le sue ragioni in un comunicato. Nelle conversazioni private del numero uno dei blancos, spunta anche Cristiano Ronaldo. “Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Non è normale, l’ultima cosa stupida l’hanno vista tutti”, le sue parole risalenti al 2012. Il contesto non è certo ma è possibile che Perez si riferisse alla mancata esultanza nella doppietta contro il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prosegue la bufera su Florentino. Dopo glisu Raul e Casillas, El Confidencial ha reso notidel presidente del, che ieri ha spiegato le sue ragioni in un comunicato. Nelle conversazioni private del numero uno dei blancos, spunta anche Cristiano. “Questo ragazzo è un, un uomo malato. Non è normale, l’ultima cosa stupida l’hanno vista tutti”, le sue parole risalenti al 2012. Il contesto non è certo ma è possibile chesi riferisse alla mancata esultanza nella doppietta contro il ...

Advertising

PietroMazzara : Le amichevoli estive del #Milan 17 luglio: Milan-Pro Sesto (Milanello, porte chiuse) 31 luglio: Nizza-Milan 4 agos… - DiMarzio : Una grande sfida in nome della solidarietà: tornano ad affrontarsi #Milan e #RealMadrid - AndreaBricchi77 : Giustamente Luca Toni, da direttore generale del Real Madrid, spiega a tutti come ci si deve comportare. Che è com… - Dalla_SerieA : Perez, audio shock: 'Ronaldo è un idiota, non è normale' - - EmanueleEC85 : @aldoolaf81 @fra_macri C’è il Real Madrid, c’è il Barca. Le inglesi... non scherziamo. Quello non gliene fregava nu… -