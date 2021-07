Pestaggi, Draghi e Cartabia visitano il carcere di Santa Maria. Accolti tra applausi e cori (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un gesto simbolico, ma soprattutto una risposta concreta da parte dello Stato alle violenze e alle umiliazioni che i detenuti di Santa Maria Capua Vetere hanno subìto da alcuni agenti della penitenziaria. Oggi pomeriggio il premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia hanno varcato i cancelli della Casa Circondariale “Francesco Uccella”. Quando l’auto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un gesto simbolico, ma soprattutto una risposta concreta da parte dello Stato alle violenze e alle umiliazioni che i detenuti diCapua Vetere hanno subìto da alcuni agenti della penitenziaria. Oggi pomeriggio il premier Marioe la ministra della Giustizia Martahanno varcato i cancelli della Casa Circondariale “Francesco Uccella”. Quando l’auto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

