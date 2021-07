Persona 6 deve superare Persona 5, per questo Atlus di espande – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il director Naoto Hiraoka ha detto che l’obiettivo con Persona 6 è quello di superare Persona 5, ma per fare questo Atlus deve ampliare lo staff.. Parlando delle sfide che Atlus ha di fronte a sé per poter far crescere il suo ruolo e il suo peso nell’industria, il director Naoto Hiraoka ha detto che ovviamente con Persona 6 il suo team ha l’obiettivo di superare Persona 5. Per farlo, però, lo studio deve ampliare lo staff. Si tratta di una ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il director Naoto Hiraoka ha detto che l’obiettivo con6 è quello di5, ma per fareampliare lo staff.. Parlando delle sfide cheha di fronte a sé per poter far crescere il suo ruolo e il suo peso nell’industria, il director Naoto Hiraoka ha detto che ovviamente con6 il suo team ha l’obiettivo di5. Per farlo, però, lo studioampliare lo staff. Si tratta di una ...

