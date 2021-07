Operazione Galassia, tutti i dettagli (Di mercoledì 14 luglio 2021) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della Dda reggina diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni, costituto da compendi aziendali, beni immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, nei confronti dell’imprenditore romano Paolo Sipone, 56 anni. La figura criminale di Sipone emerge dalle attività di indagine eseguite nell’ambito dell’Operazione «Galassia» dal Nucleo Pef di Reggio Calabria, con il supporto dello Scico, a conclusione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con il coordinamento della Dda reggina diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni, costituto da compendi aziendali, beni immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, nei confronti dell’imprenditore romano Paolo Sipone, 56 anni. La figura criminale di Sipone emerge dalle attività di indagine eseguite nell’ambito dell’» dal Nucleo Pef di Reggio Calabria, con il supporto dello Scico, a conclusione ...

