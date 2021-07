Nuoto | sospesi per doping due nuotatori russi iscritti alle Olimpiadi di Tokyo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Notizia dell’ultima ora nel mondo del: due atletigare per quanto riguarda i prossimi Giochi Olimpici di(ovviamente non sotto la bandiera del proprio Paese, vista l’ormai nota squalifica), sono statiper. Si tratta di Alexandr Kudashev e Veronika Andrusenko: bloccati in seguito dell’accertamento di violazioni delle regole anti, sulla base di prove fornite dalla WADA e derivanti dall’esame da parte della WADA dei materiali recuperati dall’ex laboratorio antidi Mosca. Le parole ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto sospesi

Fanpage.it

Chiamati in causa due allenatori ancora nel giro delle nazionali femminili di basket,... in Sudafrica, le autorità hanno aperto vari fascicoli contro ex allenatori ed ex campioni di, ...Infatti, da quando è "scoppiata" la pandemia i corsi sono statie ridotti notevolmente ... titolare di uno stabilimento balneare e istruttore diper la Federazione Italiana- . Se ...Notizia dell'ultima ora nel mondo del nuoto: due atleti russi, iscritti alle gare per quanto riguarda i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo (ovviamente non sotto la bandiera del proprio Paese, vista l'o ...Ci risiamo col doping russo. Alexandr Kudashev e Veronika Andrusenko sono stati sospesi per essere risultati positivi all’antidoping in un test a sorpresa della Wada ed esclusi dal gruppo degli atleti ...