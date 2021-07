L’Iran si è inventato un “Tinder di stato” per incoraggiare i matrimoni

Leggi su wired

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)Contro l’alto tasso di divorzi e il calo delle nascite in Iran, scende in campo lo, ma in modo poco convenzionale. Il paese ha infatti annunciato tramite la sua televisione ufficiale il lancio di un’app gratuita chiamata Hamdam – “compagno” in lingua farsi – una sorta dinel rispetto della legge islamica. Come una normale app di incontri, consente alle persone di cercare e scegliere un partner. Le app di incontri sono già popolari in Iran, ma sembra che da questo momento solo Hamdam sarà legale. Si tratta dell’unica piattaforma di questo genere autorizzata dallonella ...