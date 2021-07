James Gunn svela la differenza tra DC e Marvel | Kevin Feige è più coinvolto

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha lavorato per DC ee in una recente intervista hato lanell'approccio ai film dei due studios.ha parlato delle differenze tra DC eper quanto riguarda l'approccio agli adattamenti cinematografici delle storie raccontata tra le pagine dei loro fumetti. Il regista ha infatti lavorato per entrambe le realtà grazie alla trilogia di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo ad agosto nei cinema. Parlando della sua esperienzaha ...

Advertising

UniMoviesBlog : #TheSuicideSquad - #MissioneSuicida Ecco una nuova featurette dedicata alla versione #IMAX - GioelePaglia : Peacemaker: James Gunn annuncia la fine delle riprese della prima stagione - badtasteit : #TheSuicideSquad: James Gunn mostra il poster IMAX e un video sulle cineprese RED - Teleblogmag : Le riprese di #Peacemaker sono terminate e James Gunn svela i registi - Fantascienzacom : James Gunn rassicura, The Suicide Squad è tutt'altra cosa da I guardiani della galassia -

Ultime Notizie dalla rete : James Gunn

Stiamo ovviamente parlando del registache in una recente intervista ha parlato per la prima volta in modo approfondito del suo licenziamento dal terzo capitolo de I Guardiani della ...Nel video si vedono moltissime scene d'azione e il registaspiega che l'ha girato pensando proprio al formato IMAX perché ama vedere un'incredibile avventura sul grande schermo, regalando ...James Gunn ha lavorato per DC e Marvel e in una recente intervista ha svelato la differenza nell'approccio ai film dei due studios. James Gunn ha parlato delle differenze tra DC e Marvel per quanto ri ...Il regista James Gunn è tornato sul suo licenziamento deciso dalla Marvel per alcuni tweet piuttosto inappropriati.