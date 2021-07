Il bus scoperto e la festa degli azzurri | la Figc ricostruisce la trattativa

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente Gravina dopo la rivelazione del prefetto Piantedosi spiega come laaveva chiesto l'autorizzazione, sempre negata, per i festeggiamenti del successo agli europei. Eppure qualcosa è ...

Senza alternative percorribili, c'è stata la condivisione da parte delle Istituzioni di tornare in hotel a bordo di un pullman'.Di Andre Giove - 14/07/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp La Figc ha replicato alle accuse del prefetto di Roma sulla mancata autorizzazione per la sfilata col: 'Scelta finale condivisa dalle istituzioni'. Non si placano le polemiche sulla sfilata degli azzurri con ilper le strade di Roma. Gli azzurri hanno festeggiato il successo ...Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva accusato la Figc di "non aver rispettato i patti" ...La Figc ha replicato alle accuse del prefetto di Roma sulla mancata autorizzazione: "Scelta finale condivisa dalle istituzioni".