Harry e Meghan Markle | le vacanze estive in California con Archie e Lilibet Diana

Una lunga pausa da lavoro per godersi i figli, sotto il sole della California. Dopo la nascita della secondogenita, il principe Harry e Meghan Markle si sono ufficialmente presi un break dal lavoro: «Mentre il duca e la duchessa sono in congedo parentale, Archewell continuerà il suo importante lavoro e porterà avanti i suoi progetti», si legge sul sito della Fondazione. «Non vediamo l'ora di rivedervi».

