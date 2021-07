Euro 2020, Maguire: “Mio papà ferito negli scontri, faticava a respirare” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nei tafferugli che hanno preceduto la finale di Euro2020 tra Inghilterra e Italia ha avuto la peggio anche Alan Maguire, papà del difensore Harry. Il giocatore del Manchester United ha raccontato la disavventura del padre, coinvolto negli incidenti provocati da tifosi inglesi senza biglietto che cercavano di forzare il cordone delle forze dell’ordine. “faticava a respirare per i colpi subiti al costato. Per fortuna i miei figlinon sono venuti alla partita – spiega il centrale inglese al ‘Sun’ -. Spero che si possa imparare da quello che è successo e fare in modo che non si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nei tafferugli che hanno preceduto la finale ditra Inghilterra e Italia ha avuto la peggio anche Alandel difensore Harry. Il giocatore del Manchester United ha raccontato la disavventura del padre, coinvoltoincidenti provocati da tifosi inglesi senza biglietto che cercavano di forzare il cordone delle forze dell’ordine. “per i colpi subiti al costato. Per fortuna i miei figlinon sono venuti alla partita – spiega il centrale inglese al ‘Sun’ -. Spero che si possa imparare da quello che è successo e fare in modo che non si ...

