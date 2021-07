Euro 2020, giovedì sera Rai Uno ripropone in replica la finale Italia-Inghilterra (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Rai ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori trasmettendo in replica la finale Italia-Inghilterra, il match che ha consegnato agli azzurri la vittoria di Euro 2020. L’appuntamento è fissato per le ore 21.35 di giovedì 15 luglio, subito dopo la trasmissione “Sogno azzurro, la strada per Wembley”. La finale in diretta domenica sera è stata seguita da 18 milioni e 172mila spettatori con il 73.7% di share. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Rai ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori trasmettendo inla, il match che ha consegnato agli azzurri la vittoria di. L’appuntamento è fissato per le ore 21.35 di15 luglio, subito dopo la trasmissione “Sogno azzurro, la strada per Wembley”. Lain diretta domenicaè stata seguita da 18 milioni e 172mila spettatori con il 73.7% di share. SportFace.

