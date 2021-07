El Shaarawy in tribunale | denunciato da un cileno che tentò di rubargli la Lamborghini

(Di mercoledì 14 luglio 2021)da un uomo che voleval'auto , perché reagendo al tentato furto lo avrebbe inseguito e picchiato . Per questo il 28enne attaccante della Stephan Elè stato sentito questo ...

leggo.it

Nel corso dell'atto istruttorio, a quanto si apprende, Elha respinto ogni accusa . 'L'iscrizione nel registro degli indagati così come l'interrogatorio sono atti dovuti - ha spiegato il ...... Marcello Lippi , e suo figlio Davide, i calciatori Ele Evra. Hanno investito con il ... Commerciante truffato con assegno fotocopiato e poi beffato inIl fratello di Conte, Daniele, ...Denunciato da un uomo che voleva rubargli l'auto, perché reagendo al tentato furto lo avrebbe inseguito e picchiato. Per questo il 28enne attaccante della Roma Stephan El ..."Non gli ho fatto niente". Pantaloni neri, scarpe e camicia bianca. Stephan El Shaarawy ha varcato i cancelli della procura intorno alle 15,30. Una visita obbligata, quella del calciatore al palazzo d ...