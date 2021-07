Ed Sheeran | ipotesi di un futuro metal per il cantautore

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ile musicista Edsembra non essere contrario ad unmusicale nel genere. Ed, presto approderà nelEd– “Bad Habits”, ultimo singoloArriverà un albumper ilbritannico? Per ora si tratta solo di un’, che però Ednon esclude per il. “Da ragazzino ero molto appassionato di Death. Ascoltavo ‘Cradle of Filth‘, ‘Slipknot‘ e tutta quella roba lì” – così dichiara in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran ipotesi

Metropolitan Magazine

BTS, "Permission to dance"/ Brano scritto da Ed: cd uscirà il 9 luglio Prima tappa della ... L'della morte per overdose di eroina nel tempo ha preso sempre più quota, al punto che anche ...Scattano leX George di Cambridge esulta ai goal Durante la partita degli inglesi, George ... E si è intrattenuto a chiacchierare con l'ex calciatore David Beckham e il cantante Ed, ...Arriverà un album metal per il cantautore britannico? Per ora si tratta solo di un’ipotesi, che però Ed Sheeran non esclude per il futuro. “Da ragazzino ero molto appassionato di Death metal.