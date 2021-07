Ddl Zan, Scalfarotto: “Via l’identità di genere e l’orientamento sessuale dalla legge”. E si fa dare la benedizione dal leghista Ostellari (Di mercoledì 14 luglio 2021) La notizia la dà Ivan Scalfarotto, deputato di Italia viva e sottosegretario al ministero dell’Interno, durante uno streaming on-line della fondazione Luigi Einaudi. Scalfarotto prima afferma che dal suo punto di vista il ddl Zan “non ha criticità e lo rivoterei tale e quale”, ma poi annuncia che il partito guidato da Matteo Renzi, presenterà entro il termine ultimo fissato per il prossimo martedì, un emendamento al testo per togliere le definizioni ‘orientamento sessuale’ e ‘identità di genere’ “inaccettabili per la destra, sostituendole con il ‘movente del reato‘”. L’annuncio è accolto con favore dal senatore della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) La notizia la dà Ivan, deputato di Italia viva e sottosegretario al ministero dell’Interno, durante uno streaming on-line della fondazione Luigi Einaudi.prima afferma che dal suo punto di vista il ddl Zan “non ha criticità e lo rivoterei tale e quale”, ma poi annuncia che il partito guidato da Matteo Renzi, presenterà entro il termine ultimo fissato per il prossimo martedì, un emendamento al testo per togliere le definizioni ‘orientamento’ e ‘identità di’ “inaccettabili per la destra, sostituendole con il ‘movente del reato‘”. L’annuncio è accolto con favore dal senatore della ...

