Conor McGregor operato a tibia e perone: “Stampelle per 6 settimane. Poirier festeggia, non hai fatto nulla” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Conor McGregor si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura alla caviglia sinistra rimediata sabato notte in occasione dell’incontro con Dustin Poirier. Il fuoriclasse della MMA, che ha perso per ko per stop medico al termine del primo round, è stato operato a tibia e perone per oltre tre ore. L’operazione è perfettamente riuscita, il fighter irlandese dovrà restare con le Stampelle per un mese e mezzo e poi potrà iniziare la propria riabilitazione. L’obiettivo del 33enne (ha spento le candeline proprio oggi) è quello di tornare al più presto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura alla caviglia sinistra rimediata sabato notte in occasione dell’incontro con Dustin. Il fuoriclasse della MMA, che ha perso per ko per stop medico al termine del primo round, è statoper oltre tre ore. L’operazione è perfettamente riuscita, il fighter irlandese dovrà restare con leper un mese e mezzo e poi potrà iniziare la propria riabilitazione. L’obiettivo del 33enne (ha spento le candeline proprio oggi) è quello di tornare al più presto ...

