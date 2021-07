Ajla Tomljanovi? | chi è la fidanzata di Matteo Berrettini

(Di mercoledì 14 luglio 2021)? sono la coppia dello sport del momento. Del tennis, per la precisione. Sì, perché se lui è l’atleta italiano del momento – ha raggiunto l'8° posto del ranking ATP, terza migliore posizione mai ottenuta da un tennista italiano – la suanon è da meno. Classe 1993, nata a Zagabria,? è una tennista croata naturalizzata australiana, che tra i punti più alti della sua carriera può vantare anche gli ottavi di finale raggiunti nel 2014 al Roland Garros e i quarti di quest'anno a Wimbledon. Nel ranking è stata la numero ...

Advertising

PetrelliFlavia : Ajla Tomljanovic, lady Berrettini, tra allenamenti di coppia, l’italiano romantico e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajla Tomljanovi

La Repubblica

Il nostro portacolori ha seguito il match assieme alla fidanzata e collega, lasciandosi andare alla emozioni nel momento dei calci di rigore decisivi di Jorginho e Saka. La tennista australiana di origine croata ha ripreso Matteo Berrettini con il proprio ...Anche la sua compagna è una tennista: si tratta infatti di, croata naturalizzata australiana, che era in tribuna a tifare per lui. Al Corriere della Sera ha detto di essersi molto ...Lui è il tennista italiano del momento, ma la sua ragazza Ajla Tomljanovic è al pari una campionessa di tennis ...Berrettini, c'è qualcosa che forse non sai della sua fidanzata, la tennista Ajla Tomljanovic: ecco di cosa si tratta.