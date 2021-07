Uomini e Donne, la scelta estrema di Roberta di Padua: proprio prima del compleanno... (Di martedì 13 luglio 2021) Ora Roberta Di Padua si ferma. E decide di dedicare più tempo a se stessa, lo racconta sui social prima di festeggiare il suo compleanno con diverse Ig stories. La dama del Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - sembra di voler staccare la spina. In tv dalla De Filippi era stata al centro per la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, che è finita subito dopo l'uscita dal programma. Guarnieri, intanto, sgancia bombe ed accuse molto forti alla Di Padua. Sui social l'hanno accusata di voler cercare solo un po' di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) OraDisi ferma. E decide di dedicare più tempo a se stessa, lo racconta sui socialdi festeggiare il suocon diverse Ig stories. La dama del Trono Over di- il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - sembra di voler staccare la spina. In tv dalla De Filippi era stata al centro per la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, che è finita subito dopo l'uscita dal programma. Guarnieri, intanto, sgancia bombe ed accuse molto forti alla Di. Sui social l'hanno accusata di voler cercare solo un po' di ...

