Un algoritmo deciderà se licenziarti oppure no | devi saperlo convincere

Leggi su computermagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Unha deciso un licenziamento. La notizia sembra incredibile ma è verificata e non è tutto: i responsabili umani non possono farci nulla. Unha deciso il licenziamento (foto Adobestock)Sembra una storia presa da un romanzo distopico o dal film “Brazil” di Terry Gilliam, ma la realtà attuale supera la fantasia più sfrenata di scrittori e registi. In realtà oggi molte aziende, soprattutto di dimensioni enormi, si affidano a software molto evoluti, anche intelligenze artificiali, che gestiscono in maniera assolutamente autonoma decisioni sul “capitale” umano. Si tratta del mondo del “digital management“, dove ...