Tragedia nel Casertano, Federica cade dalle scale e muore: a trovarla la mamma (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamava Federica D’Angelo e aveva 34 anni la ragazza morta a Teano dopo una caduta dalle scale. A fare la tragica scoperta è stata la mamma, una volta rientrata a casa nel pomeriggio di ieri. Tragedia a Teano, cade dalle scale: Federica muore a 34 anni Secondo una prima ricostruzione, Federica sarebbe scivolata lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamavaD’Angelo e aveva 34 anni la ragazza morta a Teano dopo una caduta. A fare la tragica scoperta è stata la, una volta rientrata a casa nel pomeriggio di ieri.a Teano,a 34 anni Secondo una prima ricostruzione,sarebbe scivolata lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

