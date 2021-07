Tante foto dal set di Don Matteo 13 con Terence Hill, aspettando l’arrivo di Raoul Bova (Di martedì 13 luglio 2021) Si continua a girare sul set di Don Matteo 13. Nei giorni scorsi, il cast ha riaccolto con gran calore Flavio Insinna, che torna a interpretare il Capitano Anceschi dopo una lunghissima assenza. Com’è stato detto, al suo fianco non ritroveremo l’attrice Milena Miconi, il cui personaggio è stato “fatto fuori” senza una nota di preavviso. Questa stagione è sicuramente molto attesa, in vista dei cambiamenti che sconvolgeranno e non poco la fiction. Primo fra tutti, il più eclaTante, l’arrivo di Raoul Bova, chiamato a sostituire Don Matteo come nuovo protagonista. Terence ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Si continua a girare sul set di Don13. Nei giorni scorsi, il cast ha riaccolto con gran calore Flavio Insinna, che torna a interpretare il Capitano Anceschi dopo una lunghissima assenza. Com’è stato detto, al suo fianco non ritroveremo l’attrice Milena Miconi, il cui personaggio è stato “fatto fuori” senza una nota di preavviso. Questa stagione è sicuramente molto attesa, in vista dei cambiamenti che sconvolgeranno e non poco la fiction. Primo fra tutti, il più ecladi, chiamato a sostituire Doncome nuovo protagonista....

Advertising

rtl1025 : ?? 'Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle… - Mimosa23449636 : @dizidoktorucom Sono bellissimi da vedere ,se stanno in vacanza avremmo tante foto così li possiamo ammirare pe… - Meggyorgoglio : @Alemilanista86 Ci tengo a precisare che non era una critica alla società ma una considerazione sulle tante foto di… - KittenNoire1 : @Iceman34594562 Credo di essere una persona normalissima che non si fa insultare dal primo che capita.... Forse le… - pietromichi : @chrispa79 @Gazzetta_it Leone da tastiera non è un’offesa, è semplicemente la definizione di chi, sui social, dietr… -