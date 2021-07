Station 19 3 non va in onda oggi, ennesimo slittamento per lo spin-off di Grey’s Anatomy (Di martedì 13 luglio 2021) Station 19 3 non va in onda oggi, 13 luglio, su Canale5 e slitta ancora. Il pubblico ormai non si meraviglia più niente e non riesce nemmeno a commentare le continue scelte autodistruttive di casa Mediaset. Lo spin-off di Grey’s Anatomy non solo arriva in chiaro tremendamente in ritardo rispetto alla messa in onda americana e quella successiva su Sky, ma viene spesso collocato in seconda serata, o quasi. Chi guarda la televisione sa bene che la seconda serata è ormai quella che un tempo era considerata la terza e, quindi, che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021)19 3 non va in, 13 luglio, su Canale5 e slitta ancora. Il pubblico ormai non si meraviglia più niente e non riesce nemmeno a commentare le continue scelte autodistruttive di casa Mediaset. Lo-off dinon solo arriva in chiaro tremendamente in ritardo rispetto alla messa inamericana e quella successiva su Sky, ma viene spesso collocato in secserata, o quasi. Chi guarda la televisione sa bene che la secserata è ormai quella che un tempo era considerata la terza e, quindi, che ...

Advertising

Albe_Cortinovis : @quieto62 Ai genitori dei.miei studenti che mi dicono che se non vanno bene a scuola non li mandano più agli allena… - sorrisoesamba : Ma come sarebbe a dire che stasera non c'è la puntata di 'Station 19' su Canale 5? Ma scherziamooooo, aòooooo!? - tzndreamer : @bimbadiziamara C’hai ragione pure tu infatti se arriverà QUELLA gioia non ci crederemo. Ora però mi hai fatto tor… - thegukuntold : Ma non era quella che hanno cantato a music station l'altro giorno? - franky2389 : @Marta_Brambilla Non saprei onestamente… molte multinazionali come Play Station, McLaren, Harrods e altri grandi n… -