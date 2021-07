(Di martedì 13 luglio 2021) Marioè l’nelpiù rappresentativa nella settimana fra il 5 e l’11 luglio. Con il 16% delle preferenze fra gli under 40, e il 25% fra gli over secondo l’osservatorio di ‘Radar Swg’, che vede soloincassare una quota di preferenze a due cifre indipendentemente dall’età di chi si esprime. Ma nella parte alta classifica rientrano anche molti altri personaggi del mondo della politica e delle istituzioni, con una prevalenza delle figure maschili. Emerge infatti anche l’ex premier Giuseppe, nelle preferenze dei più giovani a 10 punti (al 6 per cento) di ...

Advertising

lifestyleblogit : Sondaggio: Draghi 'icona italiana nel mondo', con lui Mattarella e Conte - - ultimenews24 : Mario Draghi è l'‘icona italiana nel mondo’ più rappresentativa nella settimana fra il 5 e l’11 luglio. Con il 16%… - italiaserait : Sondaggio: Draghi ‘icona italiana nel mondo’, con lui Mattarella e Conte - fisco24_info : Sondaggio: Draghi 'icona italiana nel mondo', con lui Mattarella e Conte: Le rilevazioni secondo l’osservatorio di… - TommyBrain : RT @PaginaVox: Sondaggio per tutti; Volete Mario Draghi nelle istituzioni italiane come presidente del consiglio (oggi) e presidente della… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Draghi

Adnkronos

Con il 16% delle preferenze fra gli under 40, e il 25% fra gli over secondo l'osservatorio di 'Radar Swg', che vede soloincassare una quota di preferenze a due cifre indipendentemente dall'......qui il rischio che si corre è quello di presumere che Mariosia già la nuova Angela Merkel e detti le regole non solo in Italia ma anche in Europa. Questa tabella è relativa alInsa ...Mario Draghi è l'‘icona italiana nel mondo’ più rappresentativa nella settimana fra il 5 e l’11 luglio. Con il 16% delle preferenze fra gli under 40, e il ...E' già in vetta alla classifica delle novità di Amazon 'Controcorrente' (pp. 272, euro 17,90), il nuovo libro di Matteo Renzi, pubblicato da Piemme, che arriva in libreria e sugli store online il 13 l ...