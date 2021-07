Smalling | “Una grande stagione è in arrivo”

(Di martedì 13 luglio 2021) Chrisè carico in vista della prossima. Il difensore della Roma, attualmente in ritiro con i giallorossi, attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto un messaggio: “Si torna al lavoro. Unaè in”. Il difensore, dopo unasfortunata condizionata da tanti infortuni, è in cerca il riscatto con il nuovo tecnico José Mourinho. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Siviglia lo aveva valutato non meno di 40 milioni di euro,cifra che la società sarebbe ... orfana del leaderche nella scorsa stagione è rimasto ai box per diverse partita a causa ...Inglesi d'Italia. Beckham e Platt, Hitchens e Ince, Gazza e. Non solo big, però: ricordate Ravel Morrison? Per Ferguson era il '16enne più forte del ...rapporto con i club dura il tempo di...Chris Smalling è uno dei punti interrogativi della Roma di Josè Mourinho. Il centrale inglese, reduce da una stagione estremamente tormentata, tramite un post su Twitter ha scritto che si aspetta una ...La speranza, sua, della Roma e di Mourinho, è che l'ultima stagione non sia come quella che sta per iniziare. Chris Smalling lo sa e per questo ha cominciato forte la preparazione: "Si torna al lavoro ...