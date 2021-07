Si scontra con un'auto e rimane incastrato in una recinzione: centauro liberato dai vigili del fuoco (Di martedì 13 luglio 2021) CHIARAVALLE - Da brividi la scena che si è presentata ai soccorritori: una moto a terra e un giovane centauro ferito, rimasto incastrato in una recinzione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 luglio 2021) CHIARAVALLE - Da brividi la scena che si è presentata ai soccorritori: una moto a terra e un giovaneferito, rimastoin una. Sono dovuti intervenire idel, ...

Advertising

calcioinglese : @Claplaz In queste polemiche manca contesto, difficile da avere chi per la prima volta si scontra con l'Inghilterra… - PalermoToday : Incidente in autostrada a Capaci, camion si scontra con un tir e si ribalta - andreatamponi : @Giulia_B @GiorgiaMeloni E no dipende se una libertà individuale si scontra con un'altra libertà individuale o cont… - tusciaweb : Furgone si scontra con un’auto e va fuori strada Viterbo - Furgone si scontra con un'auto e finisce fuori - Riccard610 : @danielhazan @pbiagiola @ArkadiMaslow @CalosiGuido Oddio, sulla potenza del linguaggio pubblicitario mi cogli impre… -