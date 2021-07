Pd, Letta si candiderà alle suppletive di Siena: “Serve un segretario in Parlamento, i gruppi sono falcidiati dalla sconfitta del 2018” (Di martedì 13 luglio 2021) Il segretario dem Enrico Letta ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni suppletive per il collegio di Siena. La conferma è stata data dallo stesso ex premier, intervenendo davanti alla riunione della direzione senese che il 10 giugno scorso aveva votato a favore dell’ipotesi. “Sento tutto il peso e la responsabilità di questo impegno”, ha detto Letta. “sono felice del vostro affetto e onorato per la vostra richiesta. Io la voglio fare sul serio questa campagna elettorale, ho iniziato da ragazzo a fare politica così, con un comizio nel comune più piccolo del mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ildem Enricoha ufficializzato la sua candidaturaelezioniper il collegio di. La conferma è stata data dallo stesso ex premier, intervenendo davanti alla riunione della direzione senese che il 10 giugno scorso aveva votato a favore dell’ipotesi. “Sento tutto il peso e la responsabilità di questo impegno”, ha detto. “felice del vostro affetto e onorato per la vostra richiesta. Io la voglio fare sul serio questa campagna elettorale, ho iniziato da ragazzo a fare politica così, con un comizio nel comune più piccolo del mio ...

Advertising

fattoquotidiano : Pd, Letta si candiderà alle suppletive di Siena: “Serve un segretario in Parlamento dove i gruppi sono falcidiati d… - 2_prode : @FrancescoSaro Sono toscano. Vivo in Toscana. Secondo molti Giani non è all'altezza. Purtroppo, la Toscana è terra… - gscapini66 : RT @k_arsenale: Per un facile seggio alla Camera, Enrico Letta si candiderà a Siena. Ma in quali altre categorie potrebbe vincere facile ?? - k_arsenale : Per un facile seggio alla Camera, Enrico Letta si candiderà a Siena. Ma in quali altre categorie potrebbe vincere facile ?? - CittadinoOnline : Letta scioglie le riserve: si candiderà a Siena - -