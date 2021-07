OnePlus 9 Series e throttling CPU | parla il fondatore Pete LauHDblog it

(Di martedì 13 luglio 2021) Lau dice che ogni tanto la potenza di S888 è eccessiva, e che si può ridurre per risparmiare energiaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : OnePlus 9 Series e throttling CPU, parla il fondatore Pete Lau -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Series

HDblog

VIDEO9 è disponibile online da Phoneshock a 587 euro oppure da Amazon a 658 euro .9 Pro è disponibile online da Amazon a 781 euro .9 Pro è disponibile su a 820 euro . (......nei mesi successivi decida di passare a PS5 o XboxX - S dovrà comprare una seconda volta il gioco, questa volta nella versione next - gen, che costa anche 10 euro in più. Il meglio di?...Ottimizziamo i nostri smartphone per i casi d'uso reali: su questo incipit Pete Lau, fondatore e amministratore delegato di OnePlus, basa la propria argomentazione sul caso di throttling della CPU dei ...Nel corso della conversazione sono però emersi interessanti dettagli relativi alla parte software, con il debutto di OxygenOS 11.3. OnePlus Nord 2 sarà infatti il primo smartphone a utilizzare una ver ...