Napoli | il sindaco di Dimaro | ' Orgogliosi di ospitare ancora gli azzurri'

Advertising

Antonio_Tajani : .@forza_italia sosterrà le candidature a sindaco di Luca #Bernardo a #Milano e di Catello #Maresca a #Napoli. Il ce… - sportli26181512 : Napoli, Lazzaroni: 'Orgogliosi di ospitare ancora gli azzurri': Il sindaco di Dimaro: 'Ci dispiace che Meret, Di Lo… - leonardolasala : Il candidato a Sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi ha accolto stamane l'invito del Centro Democratico di… - Yogaolic : @repubblica A Napoli si attende ancora che il candidato sindaco civico quando fa comodo catello veda il video e nn… - naplusultra : @ale_clem @ale_clem queste le tue parole appena due mesi fa. Oggi scopriamo che Napoli non è neanche stata candidat… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sindaco

NapoliToday

E sull' Italia campione d'Europa, in cui comparivano 3 effettivi del, ilha detto: "L'Italia ci ha fatto vivere una bella estate, siamo orgogliosi, abbiamo festeggiato e guardato i ...... Castellammare, in provincia di, dopo la vittoria degli Europei. Ad attenderlo tannti fan con cui ha brindato 'a distanza' dal balcone. Ildi Santa Maria la Carità, Giosuè D'Amora, è ...“Per un Tuffo di Libri“, l’ormai noto progetto culturale con il quale Graus Edizioni lavora dal 2010 per sensibilizzare alla lettura persone di ogni età e ceto sociale donando i libri del suo ricco e ...POZZUOLI – Pugno duro del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia contro gli eventi musicali in città e in zona costiera. Il primo cittadino ha infatti firmato un’ordinanza con la quale vieta le attivi ...