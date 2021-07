Minori in affido, Falivene: Abruzzo prima regione a dotarsi di un database (Di martedì 13 luglio 2021) ...Concetta Falivene è intervenuta alla presentazione del libro "Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi" di Antonella Betti che si è svolta a Sulmona nel corso della Rassegna letteraria "Leggo ... Leggi su abruzzolive (Di martedì 13 luglio 2021) ...Concettaè intervenuta alla presentazione del libro "Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi" di Antonella Betti che si è svolta a Sulmona nel corso della Rassegna letteraria "Leggo ...

Advertising

ekuonews : Minori in affido, Falivene: Abruzzo prima regione a dotarsi di un database - ComunediThiene : ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI ????? ? ?Una misura destinata alle famiglie (in possesso dei requisiti previsti… - sara53054424 : @Giacomo16887166 @NicoLacetera @AleGuerani Gli stranieri al rdc non accedono. Elenca le singole voci. Se per questo… - 74_cappe : RT @RadioSavana: #RadioSavana Mirko Stifano, giudice del Tribunale dei Minori di Bologna, ha dato il via libera all'affido di un bambino… - 2631925 : RT @RadioSavana: #RadioSavana Mirko Stifano, giudice del Tribunale dei Minori di Bologna, ha dato il via libera all'affido di un bambino… -