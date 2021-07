“In studio non lo vuole più”. Alberto Matano, è subito bufera per la scelta a La Vita in diretta (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo le incomprensioni con Lorella Cuccarini, Alberto Matano ha guidato da solo l’ultima stagione de La Vita in diretta, il talk pomeridiano di Rai1. In termini di ascolti c’è stata una crescita rispetto all’anno prima: una grande soddisfazione per il giornalista che durante tutto l’anno ha mantenuto una media del 17,3%, valore che testimonia come la sua trasmissione sia stata tra le più seguite, sbaragliando anche la concorrenza di Barbara D’Urso. Il programma di Rai 1 ritornerà il 14 settembre prossimo con tantissime novità in cantiere tra cui anche una, annunciata direttamente dallo stesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo le incomprensioni con Lorella Cuccarini,ha guidato da solo l’ultima stagione de Lain, il talk pomeridiano di Rai1. In termini di ascolti c’è stata una crescita rispetto all’anno prima: una grande soddisfazione per il giornalista che durante tutto l’anno ha mantenuto una media del 17,3%, valore che testimonia come la sua trasmissione sia stata tra le più seguite, sbaragliando anche la concorrenza di Barbara D’Urso. Il programma di Rai 1 ritornerà il 14 settembre prossimo con tantissime novità in cantiere tra cui anche una, annunciatamente dallo stesso ...

