Il 13 luglio del 1814, nasceva il corpo dell'arma dei Carabinieri

Era il 13 luglio del 1814, nasceva l'arma dei Carabinieri. Da secoli a servizio della collettività e della sicurezza di ogni singolo cittadino, anche a costo della vita. Ma come ha origine questo dipartimento? Parte tutto dal Re Vittorio Emanuele I di Savoia. Quando al rientro da Cagliari, sotto occupazione delle truppe di Napoleone Bonaparte, decise di istituire a tutela e a sicurezza del suo Regno, le Regie Patenti. Così vengono istituti i Carabinieri Reali. E da quel corpo di èlite di fanteria leggera, ne ha fatta di strada l'arma dei Carabinieri.

