Grande centro in cerca di leader (Di martedì 13 luglio 2021) Gli opposti cinismi di Renzi e Salvini per far nascere un Grande centro senza Meloni e 5 Stelle. Con il Pd destinato a recitare un ruolo irrilevante. E con l’incognita Draghi: subito al Quirinale. O a Palazzo Chigi anche nella prossima legislatura Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 13 luglio 2021) Gli opposti cinismi di Renzi e Salvini per far nascere unsenza Meloni e 5 Stelle. Con il Pd destinato a recitare un ruolo irrilevante. E con l’incognita Draghi: subito al Quirinale. O a Palazzo Chigi anche nella prossima legislatura

Advertising

CarloCalenda : L’idea di una città piccola, ferma nella celebrazione culturale del suo passato, non mi trova d’accordo. Così come… - franzrusso : #LucioDalla fa ritorno nella sua 'Piazza Grande', che è piazza Cavour a #Bologna, in pieno centro. @comunebologna - David77692706 : RT @PoggiVeru: Un inchino dinnanzi a tanta eleganza. ??Dal Web Il Segretario grande uccello rapace (Africa-centro-meridionale) #animalove #… - AcegasApsAmga : Al centro estivo l'#economiacircolare diventa gioco ?? Oggi i ragazzi del centro estivo di via Gramsci a #Gorizia so… - StrattaErmanno : RT @adozionicani: Bach cerca ancora la sua famiglia! 2 mesi e mezzo, futura taglia media/grande Si trova in Puglia, raggiunge il centro e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande centro Ortopedia e stampante 3D, quando la tecnologia aiuta la chirurgia ... è riuscito a creare un centro nel quale vengono trattati con la tecnica del salvataggio dell'arto ... Poiché noi ci occupiamo specificamente della fascia 0 - 14 anni, abbiamo in essere una grande ...

Monete rare: valore pazzesco delle 50 Lire sfora 25mila euro Le 50 Lire italiane rientrano a pieno titolo nella grande storia della Repubblica Italiana. Sono molto ricercate dagli appassionati, oltre a essere al centro di un attento dibattito tra numismatici e ...

Grande centro in cerca di leader L'Espresso Sarà Taormina la prima Smart City italiana In collaborazione con T.net, il Comune ha presentato “Taormina City Tech”, primo prototipo in Italia di città turistica digitale. Già iniziati i lavo ...

In provincia di Forlì-Cesena addio a 17mila ettari di terreno agricolo nel 2020 A causa della cementificazione e della scomparsa dei terreni fertili – sottolinea la Coldiretti – sono andati persi dal 2012 ad oggi ben 4 milioni e 155mila quintali di prodotti agricoli, con la coper ...

... è riuscito a creare unnel quale vengono trattati con la tecnica del salvataggio dell'arto ... Poiché noi ci occupiamo specificamente della fascia 0 - 14 anni, abbiamo in essere una...Le 50 Lire italiane rientrano a pieno titolo nellastoria della Repubblica Italiana. Sono molto ricercate dagli appassionati, oltre a essere aldi un attento dibattito tra numismatici e ...In collaborazione con T.net, il Comune ha presentato “Taormina City Tech”, primo prototipo in Italia di città turistica digitale. Già iniziati i lavo ...A causa della cementificazione e della scomparsa dei terreni fertili – sottolinea la Coldiretti – sono andati persi dal 2012 ad oggi ben 4 milioni e 155mila quintali di prodotti agricoli, con la coper ...