GdF sequestra 500mila mascherine non sicure, 9 denunce (Di martedì 13 luglio 2021) La Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 500mila mascherine non conformi e prive dei requisiti si sicurezza e mezzo milione di euro come profitto di reato, denunciando 9 persone.

Ultime Notizie dalla rete : GdF sequestra GdF sequestra 500mila mascherine non sicure, 9 denunce La Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 500mila mascherine non conformi e prive dei requisiti si sicurezza e mezzo milione di euro come profitto di reato, denunciando 9 persone. Nell'ambito ...

Operazione I Mercanti d'Arte, Gdf sequestra c/c a Cosenza, Reggio e Pisa 12 lug 21 Un sequestro preventivo di oltre 46 mila euro è stato eseguito dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione 'I mercanti dell'Arte' che, nei mesi scorsi, aveva portato al divieto di ...

La Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 500mila mascherine non conformi e prive dei requisiti si sicurezza e mezzo milione di euro come profitto di reato, denunciando 9 persone.

Un sequestro preventivo di oltre 46 mila euro è stato eseguito dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione 'I mercanti dell'Arte' che, nei mesi scorsi, aveva portato al divieto di ...

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Proseguono i sequestri di droga nel Pescarese. Nel fine settimana i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara hanno effettuato una perquisizione ...