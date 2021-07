Fra Girolamo spiazzava tutti col suo modo di affrontare la dura prova (Di martedì 13 luglio 2021) Aveva un dono particolare per cui è stato scelto e nel suo percorso di vita, l’incontro con un grande Santo ha accresciuto il suo amore verso la Madonna Fra Girolamo Maria aveva la tubercolosi e aveva trascorso la sua vita a letto a causa delle conseguenze di questo male. Ma ciò non gli aveva L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 luglio 2021) Aveva un dono particolare per cui è stato scelto e nel suo percorso di vita, l’incontro con un grande Santo ha accresciuto il suo amore verso la Madonna FraMaria aveva la tubercolosi e aveva trascorso la sua vita a letto a causa delle conseguenze di questo male. Ma ciò non gli aveva L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Fra Girolamo spiazzava tutti col suo modo di affrontare la dura prova - girolamo_fra : “Meditate tutti i suoi prodigi…” perché non ci abbia a capitare di indurire il cuore e allontanarci da te. Che poi… - girolamo_fra : Inoltre spero che, chi di competenza, intervenga ammonendo la squadra perché non ci abbia a capitare di avere dei c… - girolamo_fra : Non lo sanno sti inglesi che quando si gioca c’è sempre uno che vince ed uno che perde? Se non hanno capito questa… - girolamo_fra : “Non sono venuto a portare pace, ma una spada…” perché la pace, quella vera, arriva solo se nella vita sei capace d… -