(Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Firmata, questa mattina, a Roma, l’tradell’Istruzione ena. Al centro dell’accordo, le azioni strategiche e le risorse finanziarie da stanziare a sostegno delle politiche educative e per il contrasto dellanella. Lo ha reso noto lo stessodell’Istruzione. Due le linee di intervento: il il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

ProfPBianchi : Oggi abbiamo firmato un’Intesa istituzionale con la @Regione_Sicilia per definire l'impegno comune a sostegno delle… - messina_oggi : Dispersione scolastica, Sicilia prima regione a firmare intesa ministeroROMA (ITALPRESS) – Firmata, questa mattina,… - blogsicilia : #notizie #sicilia Dispersione scolastica, Sicilia prima regione a firmare intesa ministero - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Firmata, questa mattina, a Roma, l’Intesa tra ministero dell’Istruzione e Regione Siciliana. Al… - ProDocente : Piano Estate e contrasto della dispersione scolastica: firmata Intesa tra Ministero e Regione Siciliana -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersione scolastica

Orizzonte Scuola

Al centro dell'accordo, le azioni strategiche e le risorse finanziarie da stanziare a sostegno delle politiche educative e per il contrasto dellanella Regione. Due le linee di ......più deboli in Puglia si contano oltre 30mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti e sono a forte rischio di povertà anche educativa e di- ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Le foto utilizzate in questo sito sono di proprietà o di uso libero su internet. Chiunque ne richieda la proprietà, ne faccia immediata comunicazione e le foto verranno immediatamente rimosse.