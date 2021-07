Ddl Zan, tutto quello che può succedere in Senato (Di martedì 13 luglio 2021) C’è chi l’ha chiamato Vietnam parlamentare e chi parla di ingresso nell’arena, modello gladiatori. Dal pomeriggio del 13 luglio il Ddl Zan è in Senato. È il disegno di legge più discusso degli ultimi mesi: è quella della legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. È già stato approvato alla Camera con i voti di Pd, Leu, M5S e Italia Viva, ma questa maggioranza non è più compatta al Senato. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) C’è chi l’ha chiamato Vietnam parlamentare e chi parla di ingresso nell’arena, modello gladiatori. Dal pomeriggio del 13 luglio il Ddl Zan è in Senato. È il disegno di legge più discusso degli ultimi mesi: è quella della legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. È già stato approvato alla Camera con i voti di Pd, Leu, M5S e Italia Viva, ma questa maggioranza non è più compatta al Senato.

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, in Aula è già bagarre. Rabbia di Grasso contro Casellati: ‘Abbiamo forzato per arrivare qui, non consenta rit… - MariuzzoAndrea : RT @LGmarangon: Sospesa la seduta sul DDL Zan e convocata la capi gruppo Ma dopo 2 anni passati a questionare su questa legge e dopo averl… -