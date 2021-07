Ddl Zan, Renzi: “Accordo è a un passo” (Di martedì 13 luglio 2021) “Ora siamo a un passo, a un centimetro e io qui ragiono di politica: o fate di quest’aula un luogo in cui gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché il passaggio dello scrutinio segreto è difficile ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare un Accordo che è a portata di mano, è a un passo”. Così Matteo Renzi in aula al Senato sul ddl Zan. L’Accordo “nel merito è a un passo” ma “il punto è anche un Accordo di metodo”: serve “un patto politico perché alla Camera questa legge, ove venisse modificata al Senato, ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) “Ora siamo a un, a un centimetro e io qui ragiono di politica: o fate di quest’aula un luogo in cui gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché il passaggio dello scrutinio segreto è difficile ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare unche è a portata di mano, è a un”. Così Matteoin aula al Senato sul ddl Zan. L’“nel merito è a un” ma “il punto è anche undi metodo”: serve “un patto politico perché alla Camera questa legge, ove venisse modificata al Senato, ...

Advertising

Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato, il mio intervento sul ddl Zan. - madeinanxiety : RT @staineltuo__: Il senato: vota contro le modifiche(pregiudiziali)della destra al ddl zan Il twitter: no vabbe non è passato il ddl zan c… - Surfiniae : RT @petergomezblog: Ddl Zan in Senato, al via la discussione. Il patto tra Salvini e Renzi arriva in Aula: “Modifichiamo insieme il testo”.… -