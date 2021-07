Ddl Zan in Senato, Salvini dice ‘cogli…’ e Casellati lo bacchetta (Di martedì 13 luglio 2021) La presidente Elisabetta Casellati bacchetta Matteo Salvini per il vocabolario usato in Aula. “Che ci sia qualcuno che nel 2021 abbia paura a dichiararsi gay o lesbica perché c’è qualche coglione pronto ad additare è una follia”, dice il leghista in Aula. Parole che trovano la pronta censura della seconda carica dello Stato: “Senatore Salvini – dice Casellati – la pregherei di non usare queste terminologie”. “Mi perdoni, vedrò di evitare”, risponde pronto il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) La presidente ElisabettaMatteoper il vocabolario usato in Aula. “Che ci sia qualcuno che nel 2021 abbia paura a dichiararsi gay o lesbica perché c’è qualche coglione pronto ad additare è una follia”,il leghista in Aula. Parole che trovano la pronta censura della seconda carica dello Stato: “re– la pregherei di non usare queste terminologie”. “Mi perdoni, vedrò di evitare”, risponde pronto il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

matteosalvinimi : In diretta dal Senato, il mio intervento sul ddl Zan. - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - baroni_a : RT @LaVeritaWeb: L'autorità del mondo islamico italiano Davide Piccardo ?: «Questa norma viola la libertà religiosa e di espressione. Si de… - MarilinaDoc : RT @CasaPoundItalia: Ecco la risposta, a suon di manganelli, dello Stato verso chi come #CasaPound manifesta pacificamente. Questo a confer… -