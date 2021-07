Covid | news In Francia record di dosi dopo la stretta sul Green pass

(Di mercoledì 14 luglio 2021)che il presidente Macron ha annunciato che per andare al bar e al ristorante servirà un, nel Paese si superano le 790mila somministrazioni. In Italia la misura divide i governatori e il mondo della politica: piace ai dem e a FI ma trova freddo M5s. Meloni: "Idea raggelante". Salvini: "Non scherziamo". Intanto si registrano 1534 nuovi casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività allo 0,8%. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21)

Quasi raddoppiati i casi Covid in 24 ore in Italia. Secondo i dati del bollettino del Ministero della salute di oggi 13 luglio 2021 ...