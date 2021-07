Chelsea, Pulisic minacciato di morte dopo video palleggi su cernia gigante: la denuncia del padre (Di martedì 13 luglio 2021) Per Christian Pulisic arrivano le minacce di morte dopo il video diventato virale dove il calciatore palleggia su un pesce gigante a bordo barca, perdendo poi l’equilibrio e cadendogli addosso spaventandolo. “È in vacanza ma sa cosa sta succedendo sul suo conto”, ha detto il padre del calciatore del Chelsea. “La durezza delle critiche dopo una partita persa non lo ferisce molto, ma quello che sta accadendo ora sì. Le persone aspettano solo di poter dare sfogo al proprio odio, forse a causa della loro gelosia. Questo lo infastidisce ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Per Christianarrivano le minacce diildiventato virale dove il calciatorea su un pescea bordo barca, perdendo poi l’equilibrio e cadendogli addosso spaventandolo. “È in vacanza ma sa cosa sta succedendo sul suo conto”, ha detto ildel calciatore del. “La durezza delle criticheuna partita persa non lo ferisce molto, ma quello che sta accadendo ora sì. Le persone aspettano solo di poter dare sfogo al proprio odio, forse a causa della loro gelosia. Questo lo infastidisce ...

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, #Pulisic minacciato di morte dopo video palleggi su cernia gigante: la denuncia del padre - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La stella del #Chelsea Christian #Pulisic criticato dagli #animali… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? La stella del #Chelsea Christian #Pulisic criticato dagli… - LaStampaTV : VIDEO | La stella del Chelsea Christian Pulisic criticato dagli animalisti per un video in cui palleggia su una cer… - Mediagol : VIDEO Chelsea, Pulisic no sense: palleggia vicino a una cernia gigante -