Calciomercato Serie C, Renate: Galuppini rinnova fino al 2024

RENATE - La Renate, in una nota societaria, ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di di Francesco Galuppini, 27enne di origine bresciana.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Reggina, Micai è il nuovo portiere REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per la cessione del portiere Alessandro Micai a titolo temporaneo: fino al 30 giugno 2022. Ecco ...

Calciomercato Serie C, Renate: Galuppini rinnova fino al 2024 RENATE - La Renate , in una nota societaria, ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di di Francesco Galuppini , 27enne di origine bresciana. Ecco il comunicato in cui si evince la notizia: "...

Calciomercato Serie B, Crotone: ufficiale Juwara Corriere dello Sport Cagliari, firmano i giovani Contini, Cusumano e Kourfalidis Il Cagliari ha annunciato che i giovani calciatori rossoblù Gianluca Contini, Francesco Cusumano e Christos Kourfalidis hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con il club. Gianluca Co ...

Salernitana, domani i calendari. Nel 1998 non andò benissimo... Pur emozionati per la possibilità di affrontare le big del calcio italiano negli stadi più prestigiosi in assoluto, i tifosi sperano in un avvio non troppo complicato e compromesso. Nel 1998, ultima ...

