361STASERA IN TV | I PROGRAMMI DI MARTEDÌ 13 LUGLIO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 luglio 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – The Help (Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona.) Rai 2 – I casi della giovane Miss Fisher – Scuola di cucina con delitto (SerieTV) (Uno chef detestato da molti viene brutalmente assassinato nella scuola di cucina di Lucy Harrington, una vecchia amica di Phryne.) Rai 3 – How to be a ...