Wta Budapest 2021: programmi, orari e ordine di gioco di martedì 13 luglio con Cocciaretto e Di Giuseppe

Il programmi, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 13 luglio del torneo Wta di Budapest 2021. Ad aprire le danze su campo centrale saranno l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'ungherese Jani, mentre a seguire sarà la volta dell'altra italiana Martina Di Giuseppe contro la testa di serie numero 2, la statunitense Collins. 

CENTRE COURT 
Dalle 11:00 – Cocciaretto vs Jani 
A seguire – Di Giuseppe vs Collins 
A seguire – Sasnovich vs Babos 
A seguire – Bolsova va Galfi

