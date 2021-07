Ucciso pregiudicato e ferito nipotino a San Severo durante i festeggiamenti per l’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agguato a San Severo tra la folla Ucciso pregiudicato durante la festa per l’Italia. ferito il nipotino, ricoverato in rianimazione, è gravissimo L’episodio a San Severo, grosso centro alle porte di Foggia. Secondo le prime indagini, si tratterebbe di un omicidio premeditato: un vero e proprio agguato messo in atto sfruttando la confusione dei festeggiamenti per Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agguato a Santra la follala festa peril, ricoverato in rianimazione, è gravissimo L’episodio a San, grosso centro alle porte di Foggia. Secondo le prime indagini, si tratterebbe di un omicidio premeditato: un vero e proprio agguato messo in atto sfruttando la confusione deiper

Advertising

Agenzia_Ansa : A San Severo (Foggia) ucciso un pregiudicato, Matteo Anastasio, mentre festeggiava la vittoria della nazionale insi… - rtl1025 : ?? È ricoverato in rianimazione a #Foggia il bambino di 6 anni (e non di 10 come si era appreso in un primo momento)… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: A San Severo (Foggia) ucciso un pregiudicato, Matteo Anastasio, mentre festeggiava la vittoria d… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: A San Severo (Foggia) ucciso un pregiudicato, Matteo Anastasio, mentre festeggiava la vittoria della nazionale insieme al… - brevemen : RT @LPalmisano: Un pregiudicato ucciso a San Severo durante i festeggiamenti per l'Italia. Le mafie pugliesi sono spudorate, arroganti e sa… -