Tour de France 2021, 20^ tappa Libourne-Saint Emilion: data, orari, tv e streaming (Di lunedì 12 luglio 2021) Sabato 17 luglio è il giorno della cronometro individuale di 30,8 km da Libourne a Saint-Emilion, ventesima e penultima tappa del Tour de France 2021. Una giornata come sempre decisiva per la classifica generale, con i big chiamati a sfidarsi contro il tempo a poche ore dalla passerella conclusiva sui Campi Elisi di Parigi. VENTESIMA tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – Ovviamente i corridori inizieranno la prova in ordine inverso rispetto alla classifica generale. La prima partenza è programmata per le ore 13:05, mentre la maglia ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Sabato 17 luglio è il giorno della cronometro individuale di 30,8 km da, ventesima e penultimadelde. Una giornata come sempre decisiva per la classifica generale, con i big chiamati a sfidarsi contro il tempo a poche ore dalla passerella conclusiva sui Campi Elisi di Parigi. VENTESIMA: PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – Ovviamente i corridori inizieranno la prova in ordine inverso rispetto alla classifica generale. La prima partenza è programmata per le ore 13:05, mentre la maglia ...

Advertising

7_t_C_w : @agambella Pivelli, va bloccata Parigi domenica, con l'arrivo del Tour de France, lì farebbero scacco matto. - AndrewRussel15 : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 15ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - InternetSport : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 15ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - SpazioCiclismo : Tour de France 2021, Enric Mas punta al podio: “C’è tempo per recuperare, ma per farlo bisogna attaccare”… - LayecChristophe : RT @duPontREGISTRY: 2019 Ferrari 488 Pista, finished in Blu Tour De France over a Alcantara Rosso interior! - ?? @ferrari_tampabay - ?????? ??????… -