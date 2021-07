Tokyo 2020 | Hockey su prato | programma | orari | calendario e tv di tutte le gare

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ildelle partite disualle Olimpiadi di: si scende in campo dal 24 luglio al 6 agosto all’OiStadium. Assente la selezione azzurra, non in grado di qualificarsi al torneo maschile e femminile. Gli uomini hanno detto addio anel torneo di Kuala Lumpur del maggio 2019, dove si sono arresi in semifinale al Canada. La squadra femminile, invece, ha visto sfumare il sogno qualificazione nello spareggio contro la forte Germania del novembre 2019. I diritti tv delle Olimpiadi sono stati acquistati da Discovery, che ne darà ...

Il premier ha infine fatto il suo in bocca al lupo agli atleti che andranno ai Giochi di: "L'Italia vi accompagna nella vostra rincorsa verso la gloria delle Olimpiadi, abbiamo voglia di vivere ......abbiamo intuito che la Nazionale di calcio potesse essere preludio a un momento unico come la finale di Wimbledon di Berrettini e dei ragazzi dell'atletica ci fanno ben sperare verso. Oggi ...Tokyo 2020, tutto quello che serve sapere sull'hockey su prato: programma, orari, calendario e tv di tutte le partite ...Si allarga la delegazione italiana in partenza per Tokyo 2020. World Triathlon, in seguito alla rinuncia di Gran Bretagna e Tunisia, ha attribuito all’Italia un ulteriore pass paralimpico nella gara r ...