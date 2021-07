Snam inaugura a Bologna il primo TecHub

(Di lunedì 12 luglio 2021)hato ail suo. Un distretto del futuro interamente gestito con l’ausilio di tecnologie digitali funzionali per abbattere le emissioni, migliorare la sicurezza delle infrastrutture e l’efficienza operativa sul territorio. sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

"L'avvio del TecHub di Bologna " ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di" è una tappa chiave del percorso di digitalizzazione della nostra rete, che diventerà sempre più intelligente, ...... nonche' tra i massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale, Antonino Rotolo, prorettore dell'Universita' Alma Mater Studiorum di Bologna e Marco Alvera', amministratore delegato di. 'L'...Il distretto centro-orientale diventa il primo polo tecnologico territoriale dell’azienda, modello di trasformazione digitale per una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale. Snam investirà in n ...Il primo distretto del futuro di Snam sarà dotato delle tecnologie più avanzate per misurare l’efficienza operativa, la sicurezza e l’impatto ambientale della rete del metano. Il TecHub, inaugurato ...